الجزائر تُجدد إلتزامها في الدفع بمسار تسوية الأزمة اليمنية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بإسطنبول، لقاءً ثنائيا مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين للجمهورية اليمنية شائع محسن الزنداني.

وحسب بيان للوزارة، خصص اللقاء لبحث تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي وتداعياتها على اليمن. فضلا عن تجديد التزام الجزائر بالإسهام، من موقعها بمجلس الأمن الأممي، في الدفع بمسار تسوية الأزمة التي طال أمدها بهذا البلد الشقيق.

وجاء هذا اللقاء، على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.