الجزائر تُدين التصريحات الاستفزازية لمسؤول بالكيان الصهيوني

تدين الجزائر بشدة التصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤول بالكيان الصهيوني من أتباع أيديولوجية الإنكار الرافضة لحق الشعب الفلسطيني في الوجود وفي إقامة دولته المستقلة.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر تدين بنفس الشدة استخدام ذات المسؤول خريطة احتلال توسعية. تضم أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، فضلا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في البيان، إن هذا التصرف العدواني الذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها القوة المحتلة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ضمن مخطط توسعي بالغ الخطورة، ليشكل خرقا فاضحا للشرعية والأعراف الدولية. من شأنه الدفع باتجاه التصعيد وتفجير الأوضاع مما يهدد بصفة مباشرة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

كما تدعو الجزائر المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وفرض احترام حدود هذه الدولة وكذا حدود كافة دول المنطقة، بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.