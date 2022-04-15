الجزائر تُرحّب بأداء اليمين في غرفتي البرلمان الصومالي

رحّبت الجزائر بأداء اليمين أمس الخميس من قبل الأعضاء المنتخبين حديثًا في غرفتي البرلمان الصومالي، فيما تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نفس اليوم بالقرب من مكان الاحتفالية.

وجاء في تصريح للناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إن تزامن التقدم الملحوظ المتمثل في إجراء الانتخابات بشكل فعلي.

مع استمرار ظاهرة الإرهابي، يظهر بوضوح تعقيدات الوضع في الصومال وكذا التطور الواعد الذي تقع مسؤولية دعمه على المجتمع الدولي بالكامل.

كما أضاف ذات المتحدث أن تنصيب البرلمانيين الصوماليين الجدد يمثل بداية مرحلة جديدة وهامة على درب تعزيز الهيئات الدستورية القيادية في البلاد ويفتح آفاقا حقيقية لتقوية الجبهة الداخلية،

من خلال التفاف الشعب الصومالي الشقيق حول مؤسساته الوطنية، في هبة تعلي قيم المصالحة الوطنية في مواجهة التحديات المتعددة في البلاد.

كما يمثل هذا التطور الإيجابي أهمية كبيرة بالنسبة للصومال والمجتمع الدولي لاسيما وأنه يأتي بعد أكثر من عام

من الخلافات السياسية والاضطرابات الأمنية من فعل الجماعة الارهابية “الشباب”.

بالمقابل تعرب الجزائر عن أملها في أن تتواصل عملية التجديد الديمقراطي الجارية وأن تكلل بنجاح عبر انتخاب رئيس جمهورية الصومال الاتحادية.

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