الجزائر تُرحّب بأداء اليمين في غرفتي البرلمان الصومالي
رحّبت الجزائر بأداء اليمين أمس الخميس من قبل الأعضاء المنتخبين حديثًا في غرفتي البرلمان الصومالي، فيما تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نفس اليوم بالقرب من مكان الاحتفالية.
وجاء في تصريح للناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إن تزامن التقدم الملحوظ المتمثل في إجراء الانتخابات بشكل فعلي.
مع استمرار ظاهرة الإرهابي، يظهر بوضوح تعقيدات الوضع في الصومال وكذا التطور الواعد الذي تقع مسؤولية دعمه على المجتمع الدولي بالكامل.
كما أضاف ذات المتحدث أن تنصيب البرلمانيين الصوماليين الجدد يمثل بداية مرحلة جديدة وهامة على درب تعزيز الهيئات الدستورية القيادية في البلاد ويفتح آفاقا حقيقية لتقوية الجبهة الداخلية،
من خلال التفاف الشعب الصومالي الشقيق حول مؤسساته الوطنية، في هبة تعلي قيم المصالحة الوطنية في مواجهة التحديات المتعددة في البلاد.
كما يمثل هذا التطور الإيجابي أهمية كبيرة بالنسبة للصومال والمجتمع الدولي لاسيما وأنه يأتي بعد أكثر من عام
من الخلافات السياسية والاضطرابات الأمنية من فعل الجماعة الارهابية “الشباب”.
بالمقابل تعرب الجزائر عن أملها في أن تتواصل عملية التجديد الديمقراطي الجارية وأن تكلل بنجاح عبر انتخاب رئيس جمهورية الصومال الاتحادية.
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الجزائر تدين بشدة اعتداءات الإحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في المسجد الأقصى
الجزائر تدين بشدة اعتداءات الإحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في المسجد الأقصى
كما أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الخطيرة التى تعرض لها الفلسطينيون فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الخارجية في بيان لها أن الاعتداءات الخطيرة إنتهاك فاضح لقدسية وحرمة المسجد وتعدي سافر على القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما دعت الجزائر المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن للاضطلاع بالمهام المنوطة به والتحرك من أجل وضع حد لهذه الإستفزازات العدوانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
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إصابة عشرات الفلسطينيين في المسجد الأقصى
كما أُصيب عشرات الفلسطينيين، فجر الجمعة، في اقتحام لشرطة الكيان الصهيوني لساحات المسجد الأقصى.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة الأناضول، إن طواقمه أخلت 152 إصابة من المسجد الأقصى إلى مستشفيات القدس.
وأضاف أن الإصابات كانت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت إضافة لاعتداءات بالضرب.