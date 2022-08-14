الجزائر تُعزي مصر في ضحايا حريق الكنيسة

أعربت الجزائر عن خالص تعازيها إلى جمهورية مصر، إثر الحريق الذي وقع صباح اليوم الأحد، في كنيسة أبو سيفين وأسفر عن وفاة العديد من المواطنين المصريين.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية: “تعرب الجزائر عن خالص تعازيها وعميق مواساتها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. إثر الحريق الذي وقع صباح اليوم 14 أوت 2022، في كنيسة أبوسيفين

بمنطقة إمبابة. في محافظة الجيزة. والذي أسفر عن وفاة وجرح العديد من المواطنين المصريين”.

وأضاف البيان: “وإذ تشاطر الجزائر الأشقاء المصريِّين حكومة وشعباً ألم الحزن في هذه الفاجعة. فإنها تجدد تعازيها الخالصة ومُواساتها لعائلات الضحايا، وتدعو بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.