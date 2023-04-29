الجزائر جاهزة لتأكيد أحقيتها في تنظيم “كان” 2025

تنطلق اليوم السبت الـ 29 أفريل، وإلى غاية الـ 19 ماي الداخل، بالجزائر فعاليات كأس أمم إفريقيا لفئة أقل من 17 سنة، وهي المنافسة التي ستكون فرصة متجددة، من أجل تأكيد أحقية الجزائر في احتضان أكبر المسابقات قاريا ودوليا.

وحققت الجزائر في السنتين الماضيتين نجاحاً باهرا من حيث التنظيم. باحتضانها لمختلف المنافسات الدولية والقارية والإقليمية، وهذا باعتراف العدو قبل الصديق.

البداية كانت شهري جوان وجويلية 2022، حينما أبهرت الجزائر العالم. بمناسبة الألعاب المتوسطية بوهران، والتي كانت ناجحة بامتياز، بشهادة الوفود المشاركة والإعلام العالمي الذي غطى هذا الحدث الرياضي الكبير.

قبل أن يأتي الدور على بطولة كأس العرب لأقل من 17 سنة. شهري أوت وسبتمبر من نفس السنة، وهي البطولة التي أكدت الصورة المشرفة للجزائر. من ناحية التنظيم. ما جعل الاتحاد العربي يسارع إلى تقديم أخلص التهاني على نجاح النسخة الرابعة من المنافسة للشبان.

وكانت كأس أمم إفريقيا للمحليين ما بين جانفي وفيفري 2023. بمثابة مسك الختام لتأكيد القدرة والتميز في تنظيم أقوى المسابقات، بعدما سخّرت الدولة الجزائرية. كل الإمكانيات المادية والبشرية لـ”الشان”. والتي فاق نجاحها كل التوقعات، وكان النسخة الأفضل في تاريخ المنافسة.

لتُتاح فرصة جديدة أمام الجزائر، من أجل تعزيز حظوظها في نيل شرف احتضان أكبر المنافسات، بداية من كأس أمم إفريقيا لسنة 2025، والتي ترشحت لتنظيمها بعد سحبها من غينيا، من بوابة “كان 17U” التي يتوقع المتتبعون أن تكون نسخة مميزة لا محالة.