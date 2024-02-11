الجزائر جاهزة لتصدير سفن الصيد البحري

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، أن الجزائر أصبحت تحوز على تحكم تقني في مجال صناعة سفن الصيد البحري وهي حاليا جاهزة للتصدير.

وقال وزير الصيد البحري في تصريح للصحافة على هامش زيارته لبعض الأجنحة في الصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات بوهران. أن هناك تنافس وتحكم على المستوى المحلي في مجال صناعة سفن الصيد البحري. مما يجعل الجزائر جاهزة للتصدير.

وأضاف بداني في ذات السياق، أنه يوجد إتصالات مع بعض البلدان الإفريقية والعربية من أجل تصدير سفن جزائرية الصنع إليها. مشيرا إلى أن هذه المسألة تحظى باهتمام كبير حيث أن هناك متابعة للبعثات الدبلوماسية الجزائرية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملية التصدير.

وفيما يخص تسمين التونة الحمراء، أفاد الوزير أن الجزائر تطمح لإنشاء مزارع لتسمين حصتها من هذه الأسماك محليا عوض تصديرها كما هي. مما من شأنه خلق قيمة مضافة و عائدات إضافية من العملة الصعبة. مشيرا إلى أن هناك دراسات متقدمة من الناحية التقنية فيما يتعلق بتسمين اسماك التونة. مبرزا ان هذا المشروع يتطلب تحكما كبيرا في الجانب التقني خاصة فيما يتعلق بالتغذية.

و ذكر بداني، أن حصة الجزائر من التونة الحمراء قدرت هذه السنة ب 2.023 طن (مقابل 1.650 طن في السنة الفارطة). حيث سمح تصديرها بتحقيق عائدات تبلغ 35 مليون دولار.

و بالنسبة للصيد بأعالي البحار، أشار الوزير الى أنه يجري التشاور مع وفد موريتاني هام حاضر بهذا الصالون. من أجل بحث سبل تجسيد مسألة الصيد بالمياه الإقليمية لهذا البلد.

و فيما يتعلق بمنح الرخص لسفن الصيد، فقد أشار وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. إلى أن كل الموانئ مشبعة. حيث خلق العدد الكبير و المتزايد للسفن “أزيد من 6000” إزدحاما كبيرا.