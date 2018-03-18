الجزائر خط أحمر ولامجال للمساس بأمنها وشعبها

قال الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني نائب وزير الدفاع أنّ الجزائر هي خط احمر، و لا مجال للمساس بأمنها وبمقدرات شعبها.

وقال القايد صالح خلال ترأسه لقاء توجيهيا ضم قيادة وأركانات وإطارات الناحية وكذا قادة القطاعات العملياتية وقادة الوحدات وهياكل التكوين بقسنطينة.

فضلا عن ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية،أنّ الجزائر التي عانت بالأمس من ويلات الاستعمار، وأقسم شعبها أن يعلنها في وجه عدوه ثورة شعبية شاملة وعارمة.

تصدر طليعتها خيرة أبنائه من الشهداء والمجاهدين، الذين استطاعوا أن يحرروها بعد تضحيات جسام.

فإنه يتعين على أبنائها اليوم، لاسيما أبناء الجيش الوطني الشعبي، وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى، أن يسيروا على نفس الدرب وعلى نفس النهج الوطني.

إننا بقدر ما نتمسك بتاريخ الجزائر، وبقيم ثورتها المجيدة، فإننا بالقدر ذاته، سنواصل سعينا الدائم نحو تأمين وحماية وضمان أمن ووحدة كافة جغرافية الجزائر.

فكل جزء من أرض بلادنا لها قسطها من التاريخ الوطني.

وكل حدث وطني أو ملحمة بطولية أو محطة تاريخية، لها حيزها الجغرافي الذي طبعها وأضفى عليها سمة التكامل بين التاريخ والجغرافيا.

فما تتميز به الجزائر هو أن هناك علاقة وجدانية صلبة جدا، ومتزايدة القوة والتأثير المتبادل بين المكان والزمان.

فتاريخ الجزائر المعاصر هو توأم الروح لجغرافيتها، فهما بمثابة الروح والجسد، هل ينفصلان؟.

فهذه هي الجزائر بشقيها التاريخي والجغرافي، وستبقى على هذه الصورة، بإذن الله تعالى، وبفضل أبنائها المخلصين.

يشار إلى أنّ، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قام اليوم الأحد بزيارة عمل وتفتيش إلى قسنطينة.