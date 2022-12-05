الجزائر-روسيا: نحو إعداد مشروع اتفاق للتعاون في مجال الإعلام والإتصال

استقبل صباح اليوم الإثنين وزير الإتصال محمد بوسليماني، سفير فيدرالية روسيا بالجزائر، فاليريان شوفايف، في لقاء جرى بمقر الوزارة.

واستعرض الطرفان واقع العلاقات الثنائية التي تربط الجزائر وروسيا. خاصة في مجال الإعلام والإتصال وسبل الرقي بها أكثر من خلال تشجيع التعاون والتبادل بين المؤسسات الإعلامية للبلدين.

في هذا السياق، أكد وزير الإتصال على تعزيز التعاون الإعلامي الثنائي بين البلدين. بخلق ديناميكية جديدة في المجال، تتوافق والتحولات السياسية الراهنة.

وتجسيدا للإرادة المشتركة بين البلدين، اتفق الجانبان على اعداد مشروع اتفاق للتعاون في مجال الإعلام والإتصال. ما سيسمح بتبادل التجارب والخبرات بين الجزائر وروسيا.

في ختام اللقاء، عبر السفير الروسي عن شكره للجزائر على كل المجهودات المبذولة والداعمة للتعاون الإعلامي بين البلدين.