“الجزائر عازمة على مواصلة التعاون مع الدول الإسلامية والدفاع عن القضايا العادلة”

دعا إلى الارتقاء بجودة الخدمات المسداة إلى المواطنين الجزائريين في المهجر، لعمامرة:

تقدم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، بمناسبة عيد الأضحى، بتهانيه الحارة للجالية الجزائرية في المهجر، داعيا الجميع إلى مواصلة العمل خدمة للوطن ولمواجهة كل التحديات والمحن.

وكتب لعمامرة في تدوينة له عبر حسابه الشخصي “تويتر”:”عيد مبارك وتحية أخوية لجميع أفراد جاليتنا الغالية عبر كل ربوع العالم، لنبقى دائما معا في خدمة الجزائر في المناسبات السعيدة وفي مواجهة كل التحديات والمحن”.

ووجه لعمامرة في تغريدة مماثلة، تهانيه بحلول العيد الأضحى، لكل إطارات وموظفي الوزارة في الإدارة المركزية وبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، جاء فيها “كل عام وأنتم مجندون بحسّ وطني عالٍ لخدمة الوطن والارتقاء بجودة الخدمات المسداة إلى المواطنين الجزائريين في المهجر”.

وبمناسبة حلول عيد الأضحى، تقدم المسؤول الأول على الدبلوماسية الجزائرية، بـ “‏أطيب التهاني والتبريكات” لنظرائه وزراء خارجية الدول الإسلامية، مجددا في تغريدته “عزم الجزائر الراسخ على مواصلة الجهود لترقية علاقات التعاون والتضامن التي تجمعنا، وكذا الدفاع عن قضايانا المقدسة والعادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

عبد الرحمن سالمي