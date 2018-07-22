الجزائر على موعد مع خسوف كلّي للقمر الجمعة المقبل

ستكون الجزائر على موعد مع خسوف كلّي للقمر يوم الجمعة 27 جويلية، حيث سيكون الخسوف الكلي بداية من الساعة الثامنة مساءً و 29 دقيقة.
وسيستمر الى غاية العاشرة و 13 دقيقة ليلاً. ويعتبر الخسوف المرتقب أطول خسوف في القرن 21 حيث سيمتد 103 دقائق.
وسيستمر الى غاية العاشرة و 13 دقيقة ليلاً. ويعتبر الخسوف المرتقب أطول خسوف في القرن 21 حيث سيمتد 103 دقائق.
التعليقات (1)
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
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اقسم بالله…أخر رسالة فعلا
اقسم بالله…أخر رسالة فعلا
اقسم بالله…أخر رسالة فعلا