الجزائر على موعد مع خسوف كلّي للقمر الجمعة المقبل

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الجزائر على موعد مع خسوف كلّي للقمر الجمعة المقبل
بقلم إيمان ض

ستكون الجزائر على موعد مع خسوف كلّي للقمر يوم الجمعة 27 جويلية، حيث سيكون الخسوف الكلي بداية من الساعة الثامنة مساءً و 29 دقيقة.

وسيستمر الى غاية العاشرة و 13 دقيقة ليلاً. ويعتبر الخسوف المرتقب أطول خسوف في القرن 21 حيث سيمتد 103 دقائق.


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التعليقات (1)

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    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
    استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
    ——————————-
    اقسم بالله…أخر رسالة فعلا
    اقسم بالله…أخر رسالة فعلا
    اقسم بالله…أخر رسالة فعلا

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