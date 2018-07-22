الجزائر على موعد مع خسوف كلّي للقمر الجمعة المقبل

ستكون الجزائر على موعد مع خسوف كلّي للقمر يوم الجمعة 27 جويلية، حيث سيكون الخسوف الكلي بداية من الساعة الثامنة مساءً و 29 دقيقة.

وسيستمر الى غاية العاشرة و 13 دقيقة ليلاً. ويعتبر الخسوف المرتقب أطول خسوف في القرن 21 حيث سيمتد 103 دقائق.