الجزائر على موعد مع كسوف جزئي للشمس اليوم

ستشهد الجزائر وأجزاء أخرى من العالم كسوف جزئي للشمس اليوم الثلاثاء. حيث يبدأ على الساعة 10.57 صباحا. ويصل إلى أقصى حد له في حدود الساعة 11.13 د وينتهي في حدود الساعة 11.29د.

وستشهد المنطقة العربية كسوف جزئي للشمس اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022م. يشاهد من الدول العربية ما عدا المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

ويمكن رؤية الكسوف من معظم أوروبا وشمال شرق أفريقيا وغرب ووسط آسيا. ويبدأ الكسوف دائما من المناطق الغربية وينتقل تدريجيا باتجاه الشرق. وبالنسبة للكرة الأرضية سيبدأ هذا الكسوف من شمال غرب أوروبا بالقرب من آيسلاندا في الساعة 08:58 صباحا بتوقيت غرينتش. ثم ينتقل تدريجيا إلى شمال أفريقيا ثم إلى غرب آسيا. ليصل الذروة في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت غرينتش. إلى أن ينتهي في الساعة 01:02 ظهرا بتوقيت غرينتش في وسط بحر العرب. وستكون أعلى نسبة للكسوف في روسيا بنسبة 86 بالمائة.

وبالنسبة للدول العربية، ستكون أعلى نسبة للكسوف في شمال العراق، تليها بلاد الشام والنصف الشمالي من الجزيرة العربية. ومن ثم مصر والنصف الجنوبي من الجزيرة العربية. بالإضافة كذلك إلى ليبيا وتونس والسودان والصومال وجيبوتي. كما سيكون مرئيا بشكل بسيط جدا من شمال شرق الجزائر.

وفي المناطق التي ستشهد كسوفا جزئيا بنسبة عالية، فعند احتجاب نسبة كبيرة من أشعة الشمس. يبدأ لون وشدة لمعان السماء بالاختلاف، وتصبح الظلال أكثر حدة، لدرجة أنه يمكن ملاحظة ظل شعر الرأس بشكل حاد، وهذا التغير يؤدي إلى التأثير على سلوك بعض الحيوانات.

ويحذر من النظر مباشرة نحو الشمس وقت الكسوف، فذلك قد يؤدي إلى تلف في العين قد يصل إلى درجة العمى الدائم. وهذا التحذير ساري المفعول وقت ظهوره وغيره. فلا توجد أشعة خاصة وقته. إلا أنه سيكون دافعا قويا للنظر مباشرة نحو الشمس مما يؤدي إلى إصابة العين بأضرار متفاوتة.

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