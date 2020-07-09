الجزائر غير معنية برفع الحظر للدخول إلى فرنسا

قررت القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر عدم إدراج الجزائر في قائمة الدول التي سيرفع عنها الحظر على دخول فرنسا منذ تفشي وباء كوفيد 19.

ووفق بيان ذات القنصلية نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم الخميس أن هذا القرار صادر من الحكومة الفرنسية ساري المفعول بداية من 1 جويلية.

وأضاف البيان أن القيود المفروضة على دخول الأراضي الفرنسية من حدود خارج منطقة شنغن تظل سارية على الجزائريين.

وللإشارة فقد تم غلق المطارات وتوقيف حركة الطيران في الجزائلر منذ 18 مارس المضي في إطار الإجراءات الإحترازية ضد وباء كورونا.