الجزائر – فرنسا: هذه تواريخ الرحلات الجوية مع ASL Airlines شهر نوفمبر

أعلنت شركة الطيران الفرنسية ASL Airlines عن جدول رحلات جديد بين الجزائر وفرنسا لشهر نوفمبر.

وتم الكشف عن هذا البرنامج أمس من قبل Soleil Voyages، مندوب مبيعات الخطوط الجوية الفرنسية في الجزائر.

ونشرت Soleil Voyages على صفحتها على الفيسبوك.”رحلات العودة إلى الوطن الجديدة (ذهاب). متوفرة مع ASL Airlines France لشهر نوفمبر.”

خلال شهر نوفمبر، ستعمل خطوط ASL الجوية باريس من مطارات الجزائر العاصمة وعنابة وبجاية.

وحددت شركة الطيران الفرنسية ما مجموعه 29 رحلة إلى باريس وليون من الجزائر وبجاية وعنابة منها 25 إلى باريس. بحسب جدول الرحلات الذي نشره مندوب مبيعاتها في الجزائر.

من الجزائر العاصمة إل باريس ، حددت ASL Airlines 21 رحلة (1، 4، 5، 6، 7، 8، 11، 12، 13. 14، 15، 18، 19، 20، 21، 22، 25، 26، 27، 28،29نوفمبر.).

ومن المقرر أيضا تنظيم رحلات جوية إلى باريس من عنابة (8 و 20 نوفمبر) وأخرى من بجاية (6 و 20 نوفمبر).

بالإضافة إلى ذلك، فإن ASL Airlines لديها رحلات مجدولة من الجزائر العاصمة إلى ليون في 5 و12 و19 و26 نوفمبر.

هذه الرحلات معروضة للبيع في وكالات Soleil Voyages الموجودة في الجزائر العاصمة وتيزي وزو.