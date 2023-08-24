الجزائر في الصدارة.. 10 دول رُفض لمواطنيها أكبر عدد من تأشيرات شنغن

سجلت الرأس الأخضر أكبر عدد من حالات رفض طلبات تأشيرة شنغن في عام 2022. حيث تم تسجيل 844 حالة رفض لكل 100 ألف شخص، في حين بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة من هؤلاء المواطنين 17572.

وتم رفض 5055 طلب تأشيرة قدمها سكان الرأس الأخضر في عام 2022، وهو ما يمثل 28.7 في المائة من جميع الطلبات المقدمة، مما يشير إلى أن كل شخص ثالث في البلاد تلقى رفض طلب التأشيرة في عام 2022.

وتأتي كوسوفو وسورينام في المرتبة الثانية والثالثة من حيث أعلى نسبة رفض لطلبات التأشيرة للفرد. مع 722 و548 رفضًا لكل 100 ألف نسمة، على التوالي. وهذا يعني أن كل تسعة من مواطني كوسوفو وخامس سورينامي حصلوا على قرار سلبي بشأن طلبهم، كما تكشف بيانات إحصاءات شنغن.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن 11.2 في المائة من سكان كوسوفو حرموا من الحصول على تأشيرات. وهو ما يمثل 13674 طلبًا مقارنة بـ 20.1 في المائة من مواطني سورينام، أي ما مجموعه 3416 طلبًا.

علاوة على ذلك، شهدت الإمارات العربية المتحدة 442 حالة رفض لكل 100 ألف شخص. في حين تم رفض 22.4 في المائة من السكان للحصول على تأشيرات. مما يشير إلى أن كل شخص رابع تلقى رفضًا في طلباتهم. وفي المجمل، تم رفض 42105 طلبات مقدمة من إماراتيين في عام 2022.

الجزائريون في الصدارة..

الجنسيات الثلاث الأخرى التي تلت ذلك بالنسبة للمتقدمين الأكثر رفضًا تشمل الجزائريين والتونسيين واللبنانيين. وبشكل إجمالي، تم رفض 393 طلب تأشيرة لكل 100 ألف شخص في الجزائر. يليها 392 رفضًا مسجلاً بين المتقدمين التونسيين و340 بين اللبنانيين.

بشكل عام، تم رفض 45 في المائة من السكان في الجزائر للحصول على تأشيرات في عام 2022، يليهم 29 في المائة من السكان التونسيين و18.3 في المائة من السكان اللبنانيين. مع رفض الجنسيتين الأخيرتين 48,909 و18,232 طلبًا على التوالي. وعدد الطلبات المرفوضة مرتفع بشكل خاص بالنسبة للمواطنين الجزائريين، الذين تلقوا 179.409 إجابات سلبية.

ونتيجة لذلك، سجل الجزائريون أعلى إنفاق على المتقدمين المرفوضين، حيث تم إنفاق 31.93 مليون يورو وهم الجنسية التي لديها أكبر عدد من الطلبات المرفوضة لعام 2022.

وتنتهي قائمة الجنسيات العشر الأولى التي لديها أعلى معدلات رفض للمتقدمين لكل 100 ألف نسمة مع قطر والمغرب وأرمينيا، والتي كان لديها ما بين 200 إلى 350 متقدمًا مرفوضًا.

وبشكل أكثر تحديدًا، تم تسجيل 325 طلبًا مرفوضًا لـ 100 ألف مواطن قطري، مما يشير إلى أنه تم رفض 8837 طلبًا للحصول على تأشيرة، وهو ما يمثل 11% من إجمالي السكان الذين تم رفض تأشيراتهم. وبعبارة أخرى، تم رفض طلب التأشيرة من كل تاسع من قطر في العام الماضي.

وفي حين تلقى كل رابع مغاربة إجابة سلبية على طلباتهم، بلغ العدد الإجمالي للمتقدمين المرفوضين 119346 في عام 2022. وهذا يعني أن 45.7 في المائة من السكان رُفضوا الحصول على تأشيرات، وبلغت حالات الرفض لكل 100 ألف شخص 315.

علاوة على ذلك، تم حرمان 283 شخصًا في أرمينيا من الحصول على تأشيرة لكل 100000 شخص. لتختتم قائمة الجنسيات العشر الأولى التي لديها أكبر عدد من طلبات التأشيرة المرفوضة لكل 100000 شخص.

وصلت نسبة السكان الذين رفضوا الحصول على تأشيرات في أرمينيا إلى 12.7 في المائة في عام 2022. وهذا يعني أن كل ثمانية أشخاص في أرمينيا تم رفض طلباتهم – وهو أحد أعلى المعدلات في هذه القائمة.