الجزائر لم تسجل أية إصابة أو وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال آخر 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بالفيروس، إضافة لعدم تسجيل أي حالة وفاة. في حين تم تسجيل تواجد مريض واحد بالعناية المركزة.

ومنذ أسابيع تشهد الجزائر تراجعا كبيرا في حالات الإصابة بالفيروس، وتراوحت الإصابات بين حالة واحدة إلى 5 حالات.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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