الجزائر لم تمدد عقد أنبوب الغاز العابر للأراضي المغربية باتجاه أوروبا

اكد خبراء ومختصين في تصريحات صحفية، أن الجزائر لم تقرر تمديد عقد انبوب الغاز الرابط بين المغرب العربي وأوروبا وذلك عقب انتهاء العقد الذي يؤطر اقتصادها في اكتوبر 2021.

وأضاف نفس المتحدثين في تصريحات لوأج، بأن المغرب يجني فائدة كبيرة من مرور انبوب الغاز نحو أوروبا، حيث يضخ 800 مليون متر مكعب من الغاز لإحتياجاته الخاصة التي تضاف الى الرسوم التي يفرضها في اطار وحقوق المرور وانبوب الغاز.

من جانب اخر، اكد هؤلاء الخبراء، أن دعم المغرب المزعوم للإبقاء على أنبوب الغاز الرابط بين المغرب العربي و أوروبا، و الذي تم التعبير عنه مؤخرا من قبل نظام المخزن, عبر مسؤول مغربي رفيع المستوى، عبارة عن “أكاذيب محضة” يشاطرها العاهل المغربي.

وتابع نفس المتحدثين، أن “المخزن” أدلي بتصريحين كاذبين آخرين حتى وان لم تكن هذه أولى اكاذيبه من خلال الخوض في الميدان الاقتصادي عموما و الغازي خصوصا و التي يبدوا انه يجهلها متسائلين على ما تستند هذه الاكاذيب.

يذكر ان انبوب الغاز الرابط بين المغرب العربي و اوروبا والذي دخل حيز الخدمة سنة 1996، يعمل على نقل الغاز انطلاقا من حاسي الرمل باتجاه اسبانيا مرورا بمضيق جبل طارق.