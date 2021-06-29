حكار.. الإمدادات الجزائرية نحو اسبانيا خاضعة لعقود

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، إن الإمدادات الجزائرية نحو اسبانيا خاضعة لعقود منها ما ينتهي شهر أكتوبر. وهذا مع انتهاء عقد الامتياز الأنبوب الذي يمر عبر المغرب –يضيف المتحدث-.

وأشار، حكار، إلى أن المجمع أخذ احتياطاته في حال عدم تجديد امتياز الأنبوب المار من المغرب. وهطا حتى لو ارتفع وزاد الطلب على الغاز من اسبانيا –يوضح الرئيس المدير العام-.

وأفاد المتحدث، أن سوناطراك شاركت في 11 مشروع تحلية مياه البحر. مضيفا أن التقرير أفضى إلى أن 9 محطات تعمل بصفة منتظمة، ومصفاة بشكل أقل من النصف لمشاكل تقنية.

وأضاف حكار، أن السلطات العمومية، كلّفت سوناطراك، بعد أزمة الماء بإنجاز مشاريع أخرى، منها أربع مستعجلة، وهناك مشاريع على المدى المتوسط والطويل. وهذه المحطات ساهمت 17 بالمائة من الحاجيات.