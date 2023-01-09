الجزائر ملتزمة بتنفيذ الإستراتيجية العربية للصحة والبيئة في آفاق 2030

أفادت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، أنها بادرت مع قطاع الصحة في إعداد تقرير حول مدى تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة 2017-2030. سمح بإظهار مدى التزام الجزائر بتحقيق الأهداف المسطرة.

وحسب بيان لوزارة البيئة، فإن هذا التقرير جاء في إطار المشاركة في الإجتماع المشترك الثالث على مستوى الخبراء لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للصحة والبيئة 2017-2030. المنعقد في الفترة الممتدة بين 6 و7 ديسمبر بمقر الجامعة العربية.

كما أبرز التقرير المجهودات الجبارة المبذولة من قبل الجزائر. إستنادا إلى تنفيذ استراتجيتها الوطنية. خاصة التكفل بالمحاور التسع للاستراتيجية العربية. مشيرا إلى أن هذه المحاور تتمثل في الماء والإصحاح، تلوث الهواء، السلامة الكيمياوية، إدارة النفايات، خدمات صحة البيئة بالقطاع الصحي. بالإضافة كذلك إلى إدارة صحة البيئة أثناء الطوارئ، التغير المناخي والصحة، والصحة والسلامة المهنية، والسلامة الغذائية والتنمية المستدامة والصحة.

كما تسعى الجزائر إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية. وسعيها الآن إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17. خاصة الهدف الثالث منها الذي يضع صحة ورفاهية المواطن في مركز كل تغيير.

وتم التأكيد كذلك على الخطوات العملاقة التي قطعتها كل من وزارتي البيئة والصحة في تنفيذه إعلان ليبروفيل للصحة والبيئة. الذي يهدف تنفيذ مخططه الوطني للإجراءات المشتركة المتعلقة بالصحة والبيئة إلى تحقيق التحالف الإستراتيجي للصحة والبيئة لتكملة الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة الجزائرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من خلال تحسين الإطار المعيشي للمواطن والحفاظ على صحته، ليس فقط بالتعامل مع الأسباب الجذرية للمشاكل الصحية ولكن بالتعامل أيضا مع التهديدات التي تحدق بالنظم البيئية.

وأشار هذا التقرير إلى التزام الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية برفع التحديات الراهنة بخصوص القضايا البيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي. من خلال إلتزامه الـ33 الذي يتلخص في ضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

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