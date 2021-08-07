الجزائر من ضمن الوجهات العشر الأولى المفضلة في فرنسا

لقد مضى أكثر من شهرين على فتح الحدود الجزائرية، لكن جدول الرحلات لم يتغير. رغم الدعوات لزيادة عدد الرحلات الجوية الدولية إلى الجزائر، فإن السلطات الجزائرية مترددة.

وتواجه الجزائر ارتفاعا في الاصابة بالمتغير دلتا الذي يمثل معظم الإصابات الحالية، بحسب معهد باستور الجزائري. كما أن المستشفيات الجزائرية مشبعة. ويخشى المتخصصون الآن وصول متغيرات جديدة من شأنها أن تعقد الوضع. وفي هذا السياق، من الصعب الإعلان عن زيادة في عدد الرحلات الدولية.

لا تزال الجزائر في قائمة الوجهات العشر الأولى التي يبحث عنها المسافرون في فرنسا. حسبما عُلم أمس الجمعة، من Bourse des-vols.com، وهي شركة رحلات فرنسية.

وعلى مدار الأيام السبعة الماضية، احتلت الجزائر بالفعل المرتبة السادسة في عدد الرحلات التي تم البحث عنها في فرنسا. أو 5٪ من عمليات البحث ، حسب تفاصيل المصدر نفسه.

أما المغرب هي الوجهة الأولى التي تم البحث عنها بنسبة 12٪ من عمليات البحث. وتأتي تونس في المرتبة العاشرة بنسبة 3٪ من عمليات البحث.