الجزائر وألمانيا يبحثان التعاون بمجال النقل

إستقبل وزير النقل، كمال بلجود، اليوم الإثنين، سفيرة ألمانيا الفيدرالية بالجزائر، إليزابيث ولبرز بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للوزارة، إستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء، العلاقات المتميزة بين البلدين في مجال النقل. وكذا سبل تطويرها لاسيما في قطاع السكك الحديدية والنقل الجوي.

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الجزائر والبرتغال يبحثان التعاون في مجال النقل الجوي

كما إستقبل وزير النقل، كمال بلجود، أمس الأحد، بمقر الوزارة، سفير البرتغال بالجزائر، لويس دي البكارك فيرلوزو.

وحسب بيان للوزارة، تباحث الطرفان خلال اللقاء، مختلف ملفات التعاون بين البلدين في قطاع النقل، لاسيما مجال النقل الجوي.

ومن جهة أخرى، كان وزير النقل قد إستقبل على هامش أشغال القمة العربية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري.

وأشاد الوزير خلال اللقاء، بالدور الهام الذي تلعبه هذه الأكاديمية في كل المجالات وعلى وجه الخصوص تطوير منظومة النقل البحري العربية وعصرنتها.

ويأتي ذلك، في ظل التحديات الراهنة التي تستوجب تكثيف الجهود والعمل بالتعاون لترقية هذا النمط من النقل. الذي يعتبر عنصرا أساسيا في السلسلة اللوجيستية ورافدا هاما صوب تنمية إقتصادية مستدامة.