الجزائر وإيران تبحثان تعزيز علاقتهما الثنائية

استقبل اليوم الاثنين، وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، حسين مشعلجي زادة.

وتمّ خلال اللّقاء، التطرّق إلى واقع العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما لنوعية علاقات الصّداقة والتّعاون.

وأبرز الطرفان الانتظام الذي تعرفه المشاورات السّياسية بين كبار المسؤولين حول القضايا الدّولية، والجهوية، ذات الاهتمام المشترك.

وخلال المقابلة، أكّد الطرفان على إرادة البلدين على تعزيز التّعاون الثّنائي في مختلف المجالات لا سيما في المجال البرلماني.