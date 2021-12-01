الجزائر وإيطاليا يبحثان تعزيز التعاون الشرطي

قام المدير العام للشرطة الإيطالية لومبيرتو جيانيني، مرفوقا بوفد رفيع المستوى، بزيارة إلى المديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن، استهلت الزيارة بعقد جلسة عمل ترأسها كل من المدير العام للأمن الوطني فريد بن الشيخ والمدير العام للشرطة الايطالية لومبيرتو جيانيني.

وشارك في جلسة العمل، إطارات سامية لشرطة البلدين. كما تباحث خلالها الطرفان سبل تعزيز التعاون في المجال الشرطي على غرار التكوين المتخصص وتبادل المعلومات والتجارب. بالإضافة إلى توحيد الجهود فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتوجه بعدها الوفد الإيطالي إلى المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”. حيث قُدِّمَت له عروض حول مهام مختلف الوحدات العملياتية للشرطة، ودورها في مكافحة الجريمة، لاسيما العابرة للحدود الوطنية. على غرار جمهرة العمليات الخاصة للشرطة “GOSP” وفرق البحث والتدخل “BRI”، والوحدات الجوية للأمن الوطني. بالإضافة إلى التقنيات العلمية المستخدمة في التحقيقات والتحريات الجنائية.

وفي ختام الزيارة، نوَّه المدير العام للشرطة الإيطالية بالمستوى العالي للوحدات العملياتية للشرطة الجزائرية، ومسايرتها للتطورات التقنية. مبديا اهتمامه بتقوية أساليب التعاون الشرطي في شتى الميادين.

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هذا وقام قبل أيام وفد من قيادة الدرك الوطني، بزيارة ميدانية إلى بعض الهياكل المتواجدة بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي. في إطار تنفيذ المخطط الاتصالي السنوي.

وفي هذا السياق وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد استهلت هذه الزيارة بمعاينة خلية السمعي البصري للمديرية العامة للأمن الوطني. التي تعنى بإنتاج مختلف المواد الإعلامية والومضات التحسيسية للأمن الوطني.

كما اطلعوا عن كثب على أهمية ومساهمة هذا المرفق الأمني في دعم النشاطات و الحملات التوعوية إتجاه المواطن من مختلف الآفات الاجتماعية.

بالمقابل قام بعدها إطارات قيادة الدرك الوطني بزيارة الى المتحف المركزي للشرطة “العقيد لطفي”، أين طافو بمختلف أروقة وقاعات العرض.

كما تلقوا شروحات وافية حول تاريخ الشرطة الجزائرية وأهم المحطات البارزة في تطورها.

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