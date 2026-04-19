الجزائر والبيرو تتفقان على ورقة طريق لتنشيط التعاون الثنائي

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم، بالجزائر العاصمة، مناصفة مع الأمين العام لوزارة العلاقات الخارجية لجمهورية البيرو، إريك أندرسن ماتشادو، أشغال الدورة الخامسة للمشاورات السياسية بين الجزائر والبيرو.

وقد سمحت هذه المشاورات باستعراض واقع علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين في مختلف أبعادها. مع التأكيد على ضرورة العمل على تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى الفرص الاستثمارية المتاحة والإمكانيات التي يزخر بها البلدان. لا سيما في ميادين الطاقة الفلاحة والصناعة.

واعتمد الطرفان، بهذه المناسبة، ورقة طريق ترمي إلى تنشيط آليات التعاون البيني القائمة. وذلك في أفق إضفاء دينامية متجددة عليها. وبالأخص تلك التي تعنى بتطوير محاور التعاون الاقتصادي الثنائي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وبالخصوص تلك المرتبطة بتطورات الأوضاع في فضائي انتماء البلدين.