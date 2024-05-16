الجزائر والصين يتعاونان في مجال الرقمنة

تم اليوم الخميس، الإمضاء على مذكرة تعاون في الرقمنة والاقتصاد الرقمي، بين الجزائر والصين، وهذا لتعزيز وتوطيد أواصر التعاون في هذا المجال الحيوي، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية ونظيره الصيني.

وحسب بيان للمحافظة السامية للرقمنة، تم الإمضاء على الإتفاقية، على هامش الزيارة التي تقوم بها الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود والوفد المرافق لها إلى جمهورية الصين الشعبية.

حيث إنعقد اليوم، لقاء رفيع المستوى بين الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مع وزير الصناعة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال الصيني.

تباحث الطرفان خلاله سبل التعاون في مجالات عديدة تندرج في مسار تجسيد التحول الرقمي وكذا فيما يخص التكوين و نقل الخبرات.