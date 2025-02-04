الجزائر وبنغلاديش يبحثان تعزيز وتطوير التعاون في مجالات الطاقة

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وفدًا من جمهورية بنغلاديش الشعبية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، محمد جشيم الدين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار انعقاد أشغال الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية - البنغالية بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان الوزارة، فقد استعرض الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، حالة علاقات التعاون الثنائية وآفاق تطويرها في مجالات الطاقة عموماً، والطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية على وجه الخصوص.

كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما للمستوى الحالي للتعاون الثنائي واستعدادهما لتعزيز العمل المشترك في مجالات القطاع المختلفة. خاصة في ما يتعلق بتبادل الخبرات، التكوين، ونقل التكنولوجيا.

وفي هذا السياق، استعرض كاتب الدولة الإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة. مسلطاً الضوء على البرنامج الوطني الطموح لتطوير الطاقة الشمسية، الريحية والهيدروجين الأخضر.

كما أكد أن الجزائر تسعى لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة من خلال مشاريعها الكبرى التي تهدف إلى تحقيق الانتقال الطاقوي، مع تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، أكد محمد جشيم الدين رغبة بلده في تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر. ودعم الشراكات ذات المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات ذات الأولوية. ولا سيما في مجالات الطاقة، المناجم، والطاقات المتجددة.