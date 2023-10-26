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الجزائر وتونس يناقشان تطوير التعاون في الطاقة والمناجم

بقلم نادية بن طاهر
الجزائر وتونس يناقشان تطوير التعاون في الطاقة والمناجم
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نوّه وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بامكانيات تطوير التعاون والشراكة بين الجزائر وتونس، في قطاع المناجم وتبادل الخبرات والتجارب والتكوين.

وجاء ذلك، حسب بيان للوزارة، على هامش لقاء جمعه مع  رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، مرفوقا بوفد عن مجلس نواب الشعب التونسي.

أين بحث الطرفان العلاقات الثنائية الموصوفة بالتاريخية والعميقة، وسبل تعزيزها ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم.

كما ناقش الجانبان تطورات المشاريع والعقود الحالية وفرص التعاون المستقبلية في مجال تعزيز شبكة التوصيلات الكهربائية، والغاز الطبيعي، والطاقات المتجددة.

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