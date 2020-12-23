الجزائر وروسيا تستمران في التفاوض حول لقاح “سبوتنيك”

أكد سفير روسيا بالجزائر، إيغور بيليايف، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بين البلدين مستمرة، من أجل اقتناء اللقاح الروسي سبوتنيك.

للإشارة، فقد أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد، أول أمس الاثنين، باتخاذ كل التدابير وتعبئة الموارد الضرورية لضمان وفرة اللقاح.

ويأتي تصريح جراد خلال الاجتماع المخصص لاختيار لقاح لكورونا.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن اللجنة العلمية قد حدّدت قائمة للمخابر الـمطورة للقاحات، وأن العقود يجري استكمالها بالنسبة للتسليمات الأولى.

وأوضح البيان، أنه تقرر ضبط النظام الوطني للتلقيح مع نشره عبر الهياكل الصحية الجوارية التي يتعين أن تغطي التراب الوطني.

وكان وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، صرح سابقا، أن اللجنة العلمية هي المخول الحصري بالبت في مسألة لقاح كورونا.

وشدد على أن إعلان اسم اللقاح الذي اختارته الجزائر، سيكون من قبل رئيس الجمهورية، وأنه سيكون مجاني وغير إجباري.