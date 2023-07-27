الجزائر وروسيا: مباحثات لتخفيف إجراءات منح التأشيرات لهذه الفئات

كشف سفير الجزائر لدى روسيا، سماعيل بن عمارة، اليوم الخميس، عن إجراء مستقبلا مباحثات بين البلدين لتخفيف إجراءات منح التأشيرات لبعض الفئات كرجال الاعمال والرياضيين ورجال الثقافة لتسهيل حركة تنقلهم.

وقال لعمارة في تصريح صحفي، على هامش إستقبال أول رحلة جوية مباشرة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار بولكوفو بسانت بطرسبورغ، أن فتح خط مباشر بين الجزائر العاصمة وسانت بطرسبورغ سيساهم بتعزيز التعاون بين الجزائر وروسيا في مختلف المجالات..

كما أن هذا الخط، سيساهم في تعزيز التعاون لا سيما في مجال السياحة والاستثمار. ويجعل من الجزائر اول بلد افريقي يربط خطوطه بهذه المدينة العريقة.

مشيرا إلى أن ذات الخط سيساهم في توفير الوقت وتخفيف مدة وعناء التنقل على رجال الأعمال.

كما سيمكن السياح الروس من زيارة واكتشاف مختلف مناطق الجزائر أو جعلها نقطة عبور لهؤلاء نحو البلدان الإفريقية أو أوروبا او أمريكا او غيرها من الوجهات.

وكانت قد أقلعت أمس الأربعاء من مطار هواري بومدين الدولي، أن هذا الخط الجديد يسمح بتعزيز التعاون في مختلف المجالات لا سيما الإقتصادية منها كالاستثمار والسياحة.

وذكر الدبلوماسي بأن قرار فتح هذا الخط المباشر تم اتخاذه خلال الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية لروسيا في جوان الفارط. وتم تدشين الخط تزامنا مع انعقاد قمة روسيا – إفريقيا بهذا البلد.

وأطلقت الخطوط الجوية الجزائرية أمس الرحلة الأولى المباشرة من مطار هواري بومدين الدولي باتجاه مدينة سانت بطرسبورغ. فيما شرعت الخطوط الجوية الجزائرية في بيع تذاكر الرحلات عبر مكاتب السفر و شبكة الانترنت.

ويبدأ سعر التذكرة ذهابا و إيابا من الجزائر إلى سانت بطرسبورغ انطلاقا من 59.703 دج. ومن سانت بطرسبورغ إلى الجزائر يبدأ السعر من 521 يورو شاملة جميع الضرائب.