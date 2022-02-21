الجزائر وقطر: التوقيع على مذكرة تفاهم لدراسة توسيع مركب بلارة بجيجل

تم اليوم الاثنين التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بإنجاز دراسة جدوى توسيع مركب الشركة الجزائرية-القطرية للحديد والصلب في منطقة بلارة جيجل، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى دولة قطر.

وحسب موقع “التلفزيون الجزائري”، تم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة التجارة والصناعة القطرية.

ووقع الاتفاقية، سفير الجزائر بدولة قطر مصطفى بوطورة، ورئيس مجلس إدارة “قطر ستيل انترناشيونال””، خالد بن حمد العبيدلي.

كما حضر التوقيع، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني.

ومن المرتقب أن تنتقل قدرة إنتاج المصنع، بفضل مشروع التوسيع، من 2 مليون طن إلى 4 مليون طن سنويا.

كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين في الجانب الاقتصادي.

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