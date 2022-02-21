الجزائر وقطر: التوقيع على مذكرة تفاهم لدراسة توسيع مركب بلارة بجيجل
تم اليوم الاثنين التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بإنجاز دراسة جدوى توسيع مركب الشركة الجزائرية-القطرية للحديد والصلب في منطقة بلارة جيجل، بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى دولة قطر.
وحسب موقع “التلفزيون الجزائري”، تم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة التجارة والصناعة القطرية.
ووقع الاتفاقية، سفير الجزائر بدولة قطر مصطفى بوطورة، ورئيس مجلس إدارة “قطر ستيل انترناشيونال””، خالد بن حمد العبيدلي.
كما حضر التوقيع، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني.
ومن المرتقب أن تنتقل قدرة إنتاج المصنع، بفضل مشروع التوسيع، من 2 مليون طن إلى 4 مليون طن سنويا.
كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين في الجانب الاقتصادي.
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رئيس الجمهورية يستقبل شخصيات مهمة بقطر
إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر إقامته في الدوحة، اليوم الإثنين، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال أعمال القطريين.
كما استقبل الرئيس تبون، بمقر إقامته في الدوحة بقطر، محمد بن حمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة والتجارة لدولة قطر.
وجاء ذلك، على هامش الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى دولة قطر الشقيقة، منذ يوم السبت الماضي.
كما استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بمقر إقامته في الدوحة رئيس مجلس الشورى القطري. حسن بن عبد الله الغانم.
وقد زار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مؤسسة قطر وفروعها. حيث كان في استقباله بمدخل المبنى، الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي.
وطاف الرئيس تبون بأجنحة المبنى المركزي، حيث تلقى شروحات حول مؤسسة قطر وتنظيمها.
كما زار رئيس الجمهورية أيضا المكتبة الوطنية لقطر. حيث تلقى شروحات حول المخطوطات والمؤلفات التي تحتويها.
وزار الرئيس تبون أيضا مربط تربية الخيول العربية الأصيلة “الشقب”. حيث استمع لعرض حول السلالات التي يتم تربيتها بالمربط.
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