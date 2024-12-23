الجزائر ومصر يُناقشان الوضع في سوريا

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي.

وحسب بيان للوزارة، ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في سوريا الشقيقة.

وخُصص الاتصال لبحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في سياق تنفيذ نتائج الزيارة الرسمية. التي قام بها رئيس الجمهورية، إلى مصر شهر أكتوبر الماضي.