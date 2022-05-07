الجزائر تدين الهجوم الذي استهدف محطة لرفع المياه بقناة السويس 

أدانت الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم السبت، محطة لرفع المياه بقناة السويس في جمهورية مصر العربية.

والذي أسفر عن عديد الوفيات والجرحى في صفوف القوات المسلحة المصرية، حسب ما جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وأضاف ذات البيان، انه واذ تتقدم بأخلص التعازي لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، تعرب الجزائر عن تضامنها التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا كما تؤكد دعمها الكامل لجهود السلطات المصرية الرامية لمكافحة الارهاب.

كما تجدد الجزائر دعوتها لتعزيز آليات مكافحة الارهاب على المستويين الإقليمي والدولي من أجل ضمان رد مشترك وفعال ضد هذه الآفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن عرقلة جهود التنمية الاقتصادية.

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