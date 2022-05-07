الجزائر تدين الهجوم الذي استهدف محطة لرفع المياه بقناة السويس
أدانت الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم السبت، محطة لرفع المياه بقناة السويس في جمهورية مصر العربية.
والذي أسفر عن عديد الوفيات والجرحى في صفوف القوات المسلحة المصرية، حسب ما جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وأضاف ذات البيان، انه واذ تتقدم بأخلص التعازي لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، تعرب الجزائر عن تضامنها التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا كما تؤكد دعمها الكامل لجهود السلطات المصرية الرامية لمكافحة الارهاب.
كما تجدد الجزائر دعوتها لتعزيز آليات مكافحة الارهاب على المستويين الإقليمي والدولي من أجل ضمان رد مشترك وفعال ضد هذه الآفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن عرقلة جهود التنمية الاقتصادية.
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أدانت الجزائر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت، منطقة مصفح ومطار أبوظبي الدولي، مخلفة ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تتقدم الجزائر بأخلص التعازي لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
كما تعرب الجزائر عن تضامنها وتعاطفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وتجدد رفضها المطلق لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة.
كما تجدد الجزائر دعوتها لتجنب التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.
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هذا وأعلنت شرطة أبو ظبي عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين. جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة اليوم الاثنين.
كما أعلنت شرطة أبو ظبي “السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك. ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية”.
في حين أكدت الشرطة أن “السلطات المختصة فتحت تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به”. وكانت شرطة أبو ظبي قد أفادت في وقت سابق، بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح. و”حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه “لا أضرار عن الحادثين”.
كما أوضحت وكالة أنباء الإمارات “وأم”، أن “التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة”. “يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق”. و”تم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق”.