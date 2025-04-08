الجزائر والصومال تطلبان عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة آثار الاعتداءات الصهيونية على سوريا

طلبت الجزائر والصومال عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لمناقشة آثار اعتداءات الاحتلال الصهيوني على سوريا الشقيقة.

وجاء طلب الاجتماع بعد التشاور والاتفاق مع المجموعة العربية بنيويورك.

ويشنّ جيش الاحتلال الصهيوني، بوتيرة شبه يومية منذ أشهر، غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وللإشارة، كانت دول عربية ومنظمات دولية قد أدانت الغارات الصهيونية على سوريا. داعيةً المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها على السيادة السورية.