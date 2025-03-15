الجلفة: إصابة 14 شخصًا في حادث اصطدام سيارتين بفيض البطمة

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بفيض البطمة جنوب الولاية، هذا اليوم، في حدود الساعة 22 سا و 24 د ، وذلك إثر حادث مرور وقع على الطريق الولائي رقم 108، على بعد 15 كلم عن بلدية فيض البطمة باتجاه الجلفة.

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين من نوع “دايو سيالو” و “رونو سيمبول” ، وأسفر عن إصابة 14 شخصًا بجروح خفيفة، من بينهم رجل يبلغ من العمر 43 سنة، وثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 33 سنة و75 سنة، إضافة إلى 10 أطفال (3 ذكور و7 إناث) تتراوح أعمارهم بين سنة و14 سنة ،أين تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان قبل نقلهم إلى العيادة متعددة الخدمات بفيض البطمة.