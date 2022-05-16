الجلفة: الحبس لشابين قاما ببيع 2445 كيس حليب سعة 1 لتر مقنن بسعر أعلى

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بحي بربيح لأمن ولاية الجلفة. أمس، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22 و 41 سنة لتورطهم في جنحة المضاربة غير المشروعة بمادة الحليب.

و حسب بيان خلية الاتصال لاكن ولاية الجلفة، فإنا لعملية تمت بالتنسيق مع مديرية التجارة وترقية الصادرات بالجلفة حيث تم توقيف 3 أشخاص على متن شاحنة بها:2445 كيس حليب سعة 1 لتر مقنن يقومون ببيعها بسعر أعلى من السعر القانوني، و بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، الذي أمر بإيداع اثنين منهم رهن الحبس المؤقت على أساس جنحة المضاربة غير المشروعة بمادة الحليب، أما ثالثهم فَمُنِحَ إفراج مؤقت.