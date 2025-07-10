الجلفة: انتشال جثة غريق من بركة مائية بالقديد

تدخلت فرق الإسعاف للوحدة الثانوية للحماية للمدنية بالشارف غرب ولايو الجلفة، مدعومة بفرقة الغطاسين التابعة للوحدة الرئيسية ، مساء هذا اليوم في حدود الساعة 16:44 ، لأجل انتشال شاب غريق على مستوى بركة مائية وذلك بالمنطقة المسماة “الثولام” التابعة لبلدية القديد.

أين تمكنت جهود فرقة الغطس في ظروف صعبة من انتشال ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 20 سنة ،من البركة التي مساحتها 160 م² وعمقها حوالي 03 أمتار، بعد عملية بحث دامت ساعتين، تم نقل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث.

هذا و تُجدد مديرية الحماية المدنية لولاية الجلفة دعوتها للمواطنين، لاسيما الشباب، إلى تجنب السباحة في الأماكن الممنوعة والخطرة وغير المحروسة حفاظًا على الأرواح.