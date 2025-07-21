الجلفة: توقيف شابين وضبط أزيد من 4 آلاف قرص مهلوس

أحبطت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجلفة ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات، بحر هذا الأسبوع. نشاط شبكة إجرامية متكونة من شخصين مسبوقين قضائيا في العقد الثاني و الثالث من عمرهما. مع ضبط 4500 كبسولة من المؤثرات العقلية.

العملية، جاءت على إثر معلومات بخصوص نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى الإقليم الحضري بمدينة الجلفة. التحريات والأبحاث الميدانية لمحققي ذات الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا توجت بتحديد هوية وتوقيف أفراد هذه الشبكة الإجرامية المكونة من شخصين. مع حجز 4500 كبسولة من المؤثرات العقلية “بريقابالين300ملغ” و كذا مبلغ مالي من العائدات الإجرامية لنشاط الشبكة.

و بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية المتعلقة بقضية الحال. تم تقديم المشتبه فيهما السالفي الذكر أمام نيابة محكمة الجلفة.

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