 الجلفة.. قتيل وجريحان في حادث اصطدام سيارة بشاحنة في البيرين

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بالبيرين شرق ولاية الجلفة، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 20:49 لأجل حادث مرور.

الحادث تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارة من نوع “بيجو 205” تحمل ترقيم ولاية الجلفة وشاحنة من نوع “جاك” يحمل ترقيم ولاية أم البواقي، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 40 النقطة الكيلومترية 167.

وخلف وفاة ضحية من جنس أنثى تبلغ من العمر 45 سنة واصابة شخصين يبلغان من العمر 48 سنة و36 سنة ، قدمت لهما الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهما الى مستشفى البيرين. فيما تم تحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث.