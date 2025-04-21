الجلفة.. محاولة اختطاف تلميذة أمام ابتدائية بحاسي فدول يثير مخاوف الأولياء

أثارت محاولة اختطاف تلميذة بالطور الابتدائي ببلدية حاسي فدول، غرب ولاية الجلفة، مخاوف الأولياء وغضب عائلة الضحية. وفور انتشار الخبر تدخلت المصالح الأمنية المختصة وفتحت تحقيقا في ذلك.

وحسب مصدر “النهار أونلاين”، فإن التلميذة تبلغ من العمر حوالي 9 سنوات وتدرس في السنة الرابعة ابتدائي، تعرضت لمحاولة اختطاف أمام المؤسسة التربوية، عندما كانت تلعب بعد مغادرتها. لتتفاجأ بشخص يحاول اختطافها، لكنها استطاعت بفضل صراخها وتدخل معلميها من الانفلات من قبضته، بعد أن حاول المشتبه فيه استدراجها للبحث عن رقم العمارة لشخص ما.

ويشير المصدر ذاته إلى أن المشتبه فيه أربعيني تم القبض عليه وتسليمه لفرقة الدرك الوطني وتحويله لولاية عين وسارة المنتدبة. بينما تم تحويل الطفلة الضحية لعاصمة الولاية لرفع البصمات والتحقيق في القضية.

هذا وينتظر أن تكشف التحقيقات عن ملابسات هذه الحادثة، وتساعد في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان أمانهم داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، وتستدعي من الجميع التعاون لحماية أبنائنا من أي تهديدات قد تواجههم.