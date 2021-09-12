الجلفة.. مصرع ستيني في اصطدام دراجته النارية بسيارة بالشارف

لقي شخص مصرعه بعد اصطدام دراجته النارية بسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 46 ببن بلديتي الشارف والجلفة. وأفاد مصدر “النهار”، أن إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشارف، تدخلت لأجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 46 .

الحادث حسب ذات المصدر، خلف ضحية متوفي في عين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 67 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الادريسية، وقد فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.

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