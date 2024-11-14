الجلفة.. وفاة شخص في حادث اصطدام دراجتين ناريتين بالبيرين

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر اصطدام دراجتين ناريتين بمنطقة “ضاية اللبن” التابعة لبلدية البيرين شرق ولاية الجلفة.

حيث تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بالبيرين، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة (17:25 سا). لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر بين دراجتين ناريتين. بالطريق المسمى “ضاية اللبن” حوالي 25 كلم.

الحادث خلّف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 79 سنة وإصابة آخر من جنس ذكر يبلغ من العمر 22 سنة. تم تقديم الإسعافات اللازمة له وإجلاؤه إلى مستشفى البيرين. فيما تم تحويل الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.