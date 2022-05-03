الجلفة: وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور

لقي شخص حتفه وأصيب 4 آخرون في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، بالطريق الولائي رقم 32 بولاية الجلفة.

وحسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي”، فإن الحادث وقع بالطريق الولائي رقم 32 في شطره الرابط بين بلدية الادريسية وقرية ام الشقاق ولاية الجلفة.

حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص، وإصابة 4 أشخاص بجروح.

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كما لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما جرح اثنين آخرين، في حادث مرور أليم على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين ولايتي الجلفة و الأغواط.

وكشف مصدر “النهار” أونلاين، أن اسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بمنطقة “واد الصدر” مدعمة باسعافات الوحدة الثانوية بعين الابل،

تدخلت مساء اليوم، لاجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر بين سيارة من نوع “فولسفاغن باسات” بشاحنة

من نوع “رونو” ذات مقطورة بالطريق الوطني رقم 01 اتجاه الأغواط بالقرب من محطة الطاقة الشمسية.

وأفاد ذات المصدر، أن الحادث الخطير، حسب المعلومات الأولية قد أسفر عن وفاة 3 ضحايا تتراوح اعمارهم مابين 35 سنة و40 سنة.

كما اصيب شخصين باصابات متفاوتة الخطورة.

ليتم على إثرها تقديم لهما الاسعافات الأولية اللازمة في عين المكان ونقلهما على جناح السرعة الى العيادة المتعددة الخدمات بعين الابل،

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات و حيثيات الحادث المميت، تجدر الإشارة، إلى أن العملية لا تزال جارية.