الجلفة.. 3 جرحى في حادث اصطدام سيارتين بسيدي لعجال

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي لعجال، غرب ولاية الجلفة، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 17:15، لأجل حادث مرور .

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين من نوع “داسيا سانديرو” و “رونو سيمبول”، وقع على مستوى المنطقة المسماة “معقل” باتجاه قصر الشلالة التابعة لتيارت.

الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 48 و72 سنة، حيث تم إسعافهم في عين المكان، قبل إجلائهم نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى سيدي لعجال.