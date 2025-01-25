الجمارك الجزائرية توقع على 4 اتفاقيات تعاون

وقّعت المديرية العامة للجمارك، اليوم السبت، على 4 اتفاقيات تعاون تخص عدة قطاعات، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك.

ووقع على هذه الاتفاقيات المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، خلال مراسم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك التي احتضنها النادي الوطني للجيش بالجزائر العاصمة.

وتم توقيع الاتفاقيات مع كل من وزارة الرياضة، مجمع “سوناطراك”، المديرية العامة للغابات. وكذا السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وتهدف الاتفاقية الموقعة مع الأمين العام لوزارة الرياضة، سليمان طيابي، إلى تعزيز القدرات الرياضية لأفراد الجمارك.

أما الاتفاقية الموقعة مع الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، رشيد حشيشي، فهي تهدف لتعزيز التكوين المتخصص في مجال المحروقات.

وبخصوص الاتفاقية الموقعة مع المفتشة العامة بالمديرية العامة للغابات، فهي ترمي إلى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود المشتركة لحماية الثروة الحيوانية والغابية.

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها مع رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلى وضع أسس للتعاون والتنسيق المشترك بين الهيئتين في مجال مكافحة الفساد.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد اللواء بخوش بأن هذه الاتفاقيات تأتي تتويجا لجهود مصالح الجمارك الرامية لتعزيز علاقاتها مع مختلف الشركاء.