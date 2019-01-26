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الجمارك الجزائرية: حجز 1305 كيلوغرام من الكوكايين سنة 2018

الوطني
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الجمارك الجزائرية: حجز 1305 كيلوغرام من الكوكايين سنة 2018 الكوكايين
بقلم مصطفى.ق

تمكنت الجمارك الجزائرية وبالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية خلال السنة المنصرمة من حجز  1305 كلغ كوكايين وأكثر من 4ملايين أورو.

وحسب شريط وثائقي حول النشاطات الجمركية خلال سنة 2018 تم عرضه اليوم.

بمناسبة الاحتفال  باليوم العالمي للجمارك الذي احتضنت مراسيمه ولاية البليدة.

ففي إطار مكافحتها للمخدرات بشتى أنواعها، تم إحباط دخول 1305 كلغ من الكوكايين و1985 كلغ من الكيف المعالج.

و123250  قرص مهلوس و30898 كرطوشة سجائر، بالإضافة إلى حجز 168550 لتر من البنزين و36 قطعة حربية و14 بندقية صيد.

أما فيما تعلق بمخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال، فتمكنت مصالح الجمارك من حجز 4.5 مليون أورو.

و43 ألف 600 دولار وتسعة ملايين و 445 ألف دج.

وتم توقيف 7225 شخص تورطوا في عمليات التهريب هذه وحجز  904 وسيلة كانت تستعمل  في عمليات التهريب  الغش.

قيمة التحصيلات الجمركية قدرت ب1026 مليار دج، أي ما يعادل نسبة نمو بأكثر من 2 بالمائة مقارنة بسنة 2017.


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