الجمارك: السلع الرياضية تتصدر السلع المقلدة ومنتجات النسيج في المركز الثاني

احتلت السلع الرياضية صدارة المنتوجات المقلدة في الجزائر، لتصل إلى 269ألف و608 منتوجا من بين 455ألف و516 منتوجا في 2018.

وحسب معطيات الجمارك الجزائرية، فإنه تم حجز خلال سنة 2018 455ألف و516 منتوجا مقلدا، احتلت السلع الرياضية صدارتها بـ59.19من المائة.

وأوضح رئيس مصلحة مكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك كمال قاضي، في كلمة له خلال الدورة الخامسة للملتقى الدولي حول التقليد

المنظم بالجزائر، والذي تم تنظيمه من طرف مركز التجارة العالمي بالجزائر، بالتعاون مع وزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك،

أنه تأتي في المرتبة الثانية منتجات النسيج 24.96 من المائة، وقطع غيار السيارات بالمركز الثالث بـ14.85 من المائة،

فيما جاءت ملحقات الهواتف النقالة في المركز الرابع بنسبة 0.66 من المائة، وفي الأخير الأجهزة المنزلية وساعات اليد بـ0.33من المائة.

ومن جهة أخرى، تمكنت الجمارك الجزائرية من حجز 320 ألف و514 منتوجا مقلدا، خلال الثلاثي الأول من سنة 2019،

وهو ما يمثل 70.36 من المائة من مجموع السلع المحجوزة، من قبل نفس المصالح خلال سنة 2018.