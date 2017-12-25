الجمارك تحجز بضائع محظورة في عنابة

تمكّنت المديرية الجهوية للجمارك بعنابة من حجز بضائع محظورة وحساسة للتهريب، بالإضافة إلى تنظيم عملية بيع بالمزاد العلني لبضائع محجوزة.

العملية تمّت بحرالأسبوع المنصرم و بداية الأسبوع الحالي على مستوى مصالح مفتشية أقسام الجمارك بعنابة.

حيث تمكّن عناصر الجمارك على مستوى مطار رابح بيطاط الدولي من حجز سلع و بضائع محضورة و ذلك على مسافرين.

و تمثّلت العمليتين في حجز كمية معتبرة من منتوجات التجميل بلغت أكثر من 180 قطعة من مختلف الأنواع والأحجام منها:

05 علب صبغة للأعين و10 علب صبغة للخدود 50 مسكرة و 40 علبة أحمر شفاه.بالإضافة إلى 70 علبة صبغة لخافي العيوب.

و قدرت قيمة البضاعة في السوق الداخلية أزيد من 12 مليون سنتيم ونصف.

كما تم حجز بنفس المصلحة كمية معتبرة من المنتوجات التبغية على مسافر و تمثلت في10 خراطيش دخان من نوع مارلبورو.

بالإضافة إلى 16 علبة معسل من نوع الفاخرو6 خراطيش شمة من نوع الهلال .

و قد بلغت القيمة الجمركيّة للبضاعة في السّوق الداخلية : 32.000,00 دج.