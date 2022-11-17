الجمارك تحجز كميات معتبرة من المواد الغذائية والمخدرات

تمكنت مصالح الجمارك، من حجز كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية والمخدرات والمؤثرات العقلية موجهة للتهريب بالعديد من ولايات الوطن.

حسبما أفادت به، يوم الخميس، المديرية العامة للجمارك، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام، من حجز شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية.

و تتمثل البضائع المحجوزة، في 440 كيس فرينة بوزن 25 كغ بوزن اجمالي 11 طن و180 صفيحة من زيت المائدة بسعة 5 لتر.

كما تمكن أعوان الفرقة المنتقلة للجمارك، التابعة لمصالح مفتشية الأقسـام للجمارك بوهران-خارجي، من توقيف شخص وحجز 1470 قرص مهلوسا من نوع اكستازي.

وفي عملية أخرى، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بباتنة، من حجز 1426 وحدة من المشروبات الكحولية تم ضبطها على متن سيارة نفعية.

حيث باشرت ذات المصالح بالإجراءات القانونية المعمول بها، وتقديم المخالفين أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

ومن جانبهم، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالطالب العربي، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي، من حجز 14.000 علبة سجائر أجنبية الصنع من نوع “آش بي”.