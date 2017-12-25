الجمارك تحجز مشروبات كحولية بسوق أهراس

تمكّن عناصر الجمارك العاملين على مستوى الفرقة متعددة المهام بمداوروش بسوق أهراس من رصد سيارة نفعية مشبوهة.

حيث تم توقيف السيارة و حجز كمية كبيرة من المشروبات الكحولية بعد مطاردة السيارة.

التي لاذ سائقها بالفرار، و ذلك بجانب أحد الطرق الفرعية داخل الأحواش.

حيث تمّ حجز 648 قارورة من سعة 55 سل من نوع بيفور، بالإضافة إلى 792 قنينة من سعة 50 سل من نوع تانغو.

وقد بلغت القيمة الجمركية للبضاعة المحجوزة مع قيمة السيارة النفعية حوالي 74 مليون سنتيم.

وترتب عنها غرامة قدرت بأكثر من 744 مليون دج ، وفق ماينص عليه الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب.