الجمارك تحجز 1800 قرص مهلوس في رحلة الباخرة “طاسيلي 2” بسكيكدة

حجز عناصر مفتشية أقسام الجمارك بميناء سكيكدة ، حوالي 1800 قربص مهلوس، كان أحد المغتربين يحاول تمريرها إلى الجزائر،

بالإضافة إلى قطع غيار مستعمل ودراجات نارية قديمة في سيارات مختلفة كان أصحابها يحاولون تمريرها بطريقة غير شرعية بعيدا عن أعين عناصر الجمارك،

وحسب ما توفر من معلومات فإن الأقراص المهلوسة كانت مخبأة بأحكام داخل سيارة أحد المغتربين على متن الباخرة “طاسيلي 2″، التي رست بيمناء سكيكدة أول أمس،

وتم اكتشاف أمرها اثر فحص روتيني للسيارات التي كانت على متن الباخرة التي قدمت من مدينة مرسيليا الفرنسية وكان على متنها 275 مسافر و176 سيارة،

قبل أن تحوم شكوك حول أصحابها وبتدقيق التفتيش، تم العثور على المحجوزات المذكورة، هذا وقد تم تحرير محضر في حق المعنيين وإرساله إلى الجهات القضائية.