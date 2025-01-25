الجمارك تحجز 8,5 طن من الكيف و570 كلغ كوكايين و11 مليون قرص مهلوس في 2024

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية، من حجز أزيد من 8,5 طن من الكيف المعالج و570 كلغ من الكوكايين وقرابة 11 مليون وحدة من الأقراص المهلوسة، عبر كامل التراب الوطني خلال 2024.

وحسبما أفاد به اليوم السبت، المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، في كلمة له خلال مراسم إحياء اليوم العالمي للجمارك المصادف لـ 26 جانفي من كل سنة، فإن مصالحه تمكنت خلال السنة الماضية من القيام بعمليات “نوعية”، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية.

مضيفا أن هذه العمليات، تكللت بحجز كميات كبيرة من السلع المهربة والممنوعة. وتمثلت خصوصا في “حجز أكثر من 8.5 طن من الكيف المعالج وأكثر من 577 كغ من الكوكايين. وما يقارب 11 مليون قرص من المهلوسات. إضافة إلى حجز 79 وحدة من الأسلحة وأكثر من مليون علبة من المواد التبغية”.

كما تمكنت مصالح الجمارك من حجز قرابة 1.3 مليون طن من المواد المدعمة ذات الاستهلاك الواسع. وأكثر من 380 ألف من المشروبات الكحولية، وقرابة 760 ألف لتر من الوقود. إضافة إلى 495 ألف و711 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية.

وخلال هذه العمليات، تم استعمال أكثر من 1100 وسيلة نقل للتهريب (سيارات سياحية ونفعية، مركبات رباعية الدفع، شاحنات، جرارات، مقطورات، دراجات نارية، حيوانات).

في حين بلغ العدد الاجمالي لقضايا الحجز المترتبة عن هذه الجرائم, 1113 قضية، حسب ذات المسؤول.

وتم تحقيق هذه الحصيلة بفضل التدخلات الميدانية التي نفذتها الفرق الجمركية العملياتية والتي بلغت 56 ألف و729 خرجة ميدانية. من بينها أزيد من 18 ألف مشتركة، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية.

كما تمكنت الجمارك الجزائرية، بفضل الفحص الدقيقة لحاويات موضوعة تحت نظام الإيداع التلقائي عبر عدة موانئ. من “ضبط 201 حاوية تحتوي على بضائع محظورة تهدد أمن وسلامة المواطن”.

حيث بلغت قيمة الغرامات المستوجبة جراء ارتكاب هذه المخالفات ما يقارب 5 مليارات دج، يضيف المدير العام.